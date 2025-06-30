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    «Коламбус» — «Филадельфия»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол MLS
    Матч регулярного чемпионата МЛС «Коламбус» — «Филадельфия» состоится 30 июня в 01:00 мск.

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    Один из главных поединков тура в Восточной конференции. «Коламбус» занимает 4-е место с 34 очками. «Филадельфия» возглавляет таблицу, имея 40 пунктов в активе.

    Обе команды выиграли в последних матчах турнира и готовы идти дальше, продлевая победную серию. Однако в 5 последних очных встречах перевес на стороне «Коламбуса», который выиграл трижды. В двух случаях была ничья.

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация:

    • «Коламбус» является фаворитом букмекеров. Ставки на основные исходы: 1.79 — победа «Коламбуса», 3.95 — ничья, 4.20 — победа «Филадельфии».

    • Эксперты LiveSport.Ru дали свое предсказание на исход поединка. Его можно прочесть в этом прогнозе.

    • ИИ на стороне «Филадельфии» и считает, что она победит 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Коламбус» — «Филадельфия», стартовые составы и статистику поединка смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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