Лиссабонскаяв матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира по футболу уступила лондонскому— 1:4 д.в.

Счет в матче был открыт на 64-й минуте. Рис Джеймс со стандартного положения, где больше напрашивалась подача, хитро закрутил мяч в ближний угол ворот «Бенфики».

На 86-й минуте матч был прерван из погодных условий и возобновился лишь через два часа.

На четвертой компенсированной минуте в ворота «Челси» был назначен пенальти — мяч в штрафной задел руку Гюсто. Одиннадцатиметровый реализовал Анхель Ди Мария.

Игра перешла в экстра-таймы, где «Бенфика» моментально осталась в меньшинстве. На 92-й минуте полузащитник Джанлука Престианни, забыв про свою жёлтую карточку, шипами прошёлся по ногам защитника «Челси» и получил второй горчичник.

На 109-й минуте «Челси» вновь повел. После перехвата в центре поля лондонцы выбежали в атаку, Палмер сделал пас в штрафную, откуда Кайседо несильно пробил низом, Трубин среагировал, но не прижал мяч, позволив Нкунку из вратарской добить под перекладину.

На 114-й минуте Кайседо выполнил пас в свободную зону, Педру Нету подхватил мяч, убежал один на один и чётко пробил в дальний угол ворот «Бенфики».

На 117-й минуте счет стал крупным. Угловой «Бенфики» перешёл в контратаку «Челси», Палмер выполнил передачу на ход, Дьюсбери-Холл оторвался от защитников и направил мяч мимо Трубина в сетку ворот.

Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала Бенфика — Челси 1:4 Голы: 0:1 Рис Джеймс (64'), 1:1 Анхель Ди Мария (пенальти) (90 + 5'), 1:2 Кристофер Нкунку (108'), 1:3 Педру Нету (115'), 1:4 Кирман Дьюсбери-Холл (117') Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Антониу Силва, Николас Отаменди, Самуэль Даль, Фредрик Аурснес (Тиагу Говея, 85'), Леандро Баррейро Мартинс, Флорентину Луиш (Джанлука Престианни, 70'), Оркун Кёкчю (Жуан Велозу, 85'), Анхель Ди Мария, Андреас Шельдеруп (Керем Актюркоглу, 46'), Вангелис Павлидис (Андреа Белотти, 70') Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Бенуа Бадьяшиль (Олуватосин Адарабиойо, 69'), Леви Колвилл (Аарон Ансельмино, 118'), Рис Джеймс (Мало Гюсто, 80'), Коул Палмер, Энцо Фернандес (Кирман Дьюсбери-Холл, 81'), Мойсес Кайседо, Ромео Лавиа (Трево Чалоба, 85'), Лиам Дилап (Кристофер Нкунку, 80'), Педру Нету Предупреждения: Вангелис Павлидис (50'), Мойсес Кайседо (61'), Флорентину Луиш (63'), Оркун Кёкчю (83'), Антониу Силва (90 + 2'), Джанлука Престианни (90 + 6'), Джанлука Престианни (92'), Коул Палмер (92'), Леви Колвилл (102')

В 1/4 финала «Челси» сыграет в ночь на 5 июля с бразильским «Палмейрасом».