«Челси» в экстра-тайме разгромил «Бенфику» и вышел в 1/4 финала КЧМ-2025

Счет в матче был открыт на 64-й минуте. Рис Джеймс со стандартного положения, где больше напрашивалась подача, хитро закрутил мяч в ближний угол ворот «Бенфики».
На 86-й минуте матч был прерван из погодных условий и возобновился лишь через два часа.
На четвертой компенсированной минуте в ворота «Челси» был назначен пенальти — мяч в штрафной задел руку Гюсто. Одиннадцатиметровый реализовал Анхель Ди Мария.
Игра перешла в экстра-таймы, где «Бенфика» моментально осталась в меньшинстве. На 92-й минуте полузащитник Джанлука Престианни, забыв про свою жёлтую карточку, шипами прошёлся по ногам защитника «Челси» и получил второй горчичник.
На 109-й минуте «Челси» вновь повел. После перехвата в центре поля лондонцы выбежали в атаку, Палмер сделал пас в штрафную, откуда Кайседо несильно пробил низом, Трубин среагировал, но не прижал мяч, позволив Нкунку из вратарской добить под перекладину.
На 114-й минуте Кайседо выполнил пас в свободную зону, Педру Нету подхватил мяч, убежал один на один и чётко пробил в дальний угол ворот «Бенфики».
На 117-й минуте счет стал крупным. Угловой «Бенфики» перешёл в контратаку «Челси», Палмер выполнил передачу на ход, Дьюсбери-Холл оторвался от защитников и направил мяч мимо Трубина в сетку ворот.
В 1/4 финала «Челси» сыграет в ночь на 5 июля с бразильским «Палмейрасом».