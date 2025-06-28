К Забарному проявлял интерес «Ливерпуль»

продолжает активно работать над переходом центрального защитника, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

По информации источника, украинский футболист уже достиг договорённости с французским грандом. Хотя к трансферу проявляли интерес и другие ведущие клубы, включая «Ливерпуль», до конкретных предложений дело не дошло.

Сейчас переговоры между «ПСЖ» и «Борнмутом» находятся на продвинутом этапе. Сумма потенциальной сделки может составить до 70 млн евро.

В прошедшем сезоне Забарный провёл 39 матчей за английский клуб во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость на данный момент оценивается в 42 млн евро.