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    Моуринью отказался от подписания Санчо в «Фенербахче»

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    Наставник «Фенербахче» Жозе Моуринью наложил вето на возможный переход вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо в турецкий клуб. Об этом сообщает Fanatik.

    Джейдон Санчо
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    Джейдон Санчо

    По информации источника, португальский специалист провёл беседу с наставником «Манчестер Юнайтед» Рубеном Аморимом, в ходе которой выяснил подробности, касающиеся поведения и характера футболиста. После этого Моуринью принял решение отказаться от сделки, подчеркнув, что хочет видеть в команде только дисциплинированных и преданных делу игроков, а не тех, кто ориентирован исключительно на финансовую выгоду.

    Ранее Санчо находился в сфере интересов итальянских клубов. В частности, им интересовались «Наполи» и «Ювентус».

    Прошлый сезон Санчо провел в аренде в «Челси», где стал одним из героев победной кампании в Лиге конференций, записав на свой счет 2 гола и 5 результативных передач. Несмотря на успех, лондонский клуб не стал выкупать его контракт.

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