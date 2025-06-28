Моуринью отказался от подписания Санчо в «Фенербахче»

Наставник «Фенербахче»наложил вето на возможный переход вингера «Манчестер Юнайтед»в турецкий клуб. Об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, португальский специалист провёл беседу с наставником «Манчестер Юнайтед» Рубеном Аморимом, в ходе которой выяснил подробности, касающиеся поведения и характера футболиста. После этого Моуринью принял решение отказаться от сделки, подчеркнув, что хочет видеть в команде только дисциплинированных и преданных делу игроков, а не тех, кто ориентирован исключительно на финансовую выгоду.

Ранее Санчо находился в сфере интересов итальянских клубов. В частности, им интересовались «Наполи» и «Ювентус».

Прошлый сезон Санчо провел в аренде в «Челси», где стал одним из героев победной кампании в Лиге конференций, записав на свой счет 2 гола и 5 результативных передач. Несмотря на успех, лондонский клуб не стал выкупать его контракт.