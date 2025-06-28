Дель Пьеро оценил игру «Ювентуса» на КЧМ-2025

Бывший капитанподелился мнением об игре «старой синьоры» на Клубном чемпионате мира 2025-го года.

«У команды был не самый удачный сезон. В середине сезона у них сменился тренер, что очень необычно для "Ювентуса".

Выступать таким образом — это хорошо, выход из группы — это очень важно. И то, как они это сделали, тоже очень важно. Чувствуется, что на поле появилась новая энергия, и игроки отлично справляются, не считая последней игры (с "Манчестер Сити").

Но, знаете, я был фанатом клуба, я был игроком, но всё ещё остаюсь болельщиком, так что я надеюсь и желаю всего самого лучшего своей команде», — приводит слова Дель Пьеро Football Italia.

Напомним, что «Ювентус» пробился в 1/8 финала КЧМ-2025, где сыграет против «Реала» 1-го июля. Начало встречи — в 22:00 мск.