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    Винисиус: Я всем обязан «Реалу»

    Футбол Футбол Испании Реал Мадрид Клубный чемпионат мира
    Форвард «Реала» Винисиус Жуниор высказался о победе над «Зальцбургом» со счетом 3:0 в матче 3-го тура группового турнира Клубного чемпионата мира.

    Винисиус
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    Винисиус

    «Мадридский "Реал" — клуб моей жизни! Надеюсь, что останусь здесь на долгие-долгие годы. Я люблю "Реал" и всем обязан этому клубу. Давление и критика не проблема. Я очень доволен этим клубом, новым тренером Хаби Алонсо и одноклубниками.

    Прессинг защитников — это ключевое, Хаби Алонсо говорит нам, что делать день за днем. Это были две очень хорошие недели. Команда сейчас играет более компактно», — цитирует Винисиуса журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

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    «Реал» вышел в 1/8 финала Клубного чемпионата мира, где встретится с туринским «Ювентусом».

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