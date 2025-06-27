Винисиус: Я всем обязан «Реалу»

Форвард «Реала»высказался о победе над «Зальцбургом» со счетом 3:0 в матче 3-го тура группового турнира Клубного чемпионата мира.

«Мадридский "Реал" — клуб моей жизни! Надеюсь, что останусь здесь на долгие-долгие годы. Я люблю "Реал" и всем обязан этому клубу. Давление и критика не проблема. Я очень доволен этим клубом, новым тренером Хаби Алонсо и одноклубниками.

Прессинг защитников — это ключевое, Хаби Алонсо говорит нам, что делать день за днем. Это были две очень хорошие недели. Команда сейчас играет более компактно», — цитирует Винисиуса журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

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«Реал» вышел в 1/8 финала Клубного чемпионата мира, где встретится с туринским «Ювентусом».