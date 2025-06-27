Митрофанов: Мы бы провели КЧМ лучше, чем американцы

Генеральный секретарьвысказался о готовности проведения международных турниров в России.

«Я бы хотел напомнить о том, что официальным решением УЕФА финал лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА, планировавшиеся в России, перенесены. Без определения сроков, но не отменены. Наша страна готова к проведению любого турнира: континентального первенства, клубного чемпионата мира и так далее. Думаю, что мы бы провели КЧМ на более высоком уровне, чем сейчас в Америке», — приводит слова Митрофанова «Советский спорт».

Ранее в другие европейские города были перенесены финал Лиги чемпионов-2022 и Суперкубок УЕФА-2023, которые должны были принять Санкт-Петербург и Казань.