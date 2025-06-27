ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей СемакЛето «Зенита»: попытки вернуться на трон
    Все новости спорта

    Гвардиола: «Манчестер Сити» очень не хватало Родри

    Футбол Футбол Англии Манчестер Сити Клубный чемпионат мира
    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре хавбека Родри. До этого футболист длительное время восстанавливался после травмы крестообразных связок колена.

    Родри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Родри

    «Нам его очень не хватало. У меня было ощущение, что в прошлом сезоне у нас была невероятная команда, но было много проблем: травмы, травмы, травмы. Какая команда не будет скучать по лучшему игроку в мире? Его хладнокровие, он точно знает, что ему делать с мячом, он — личность.

    Я не ожидал, что он будет играть так много после травмы. Думал убрать его после 45-й минуты в игре с "Ювентусом", но он сказал: "Ещё немного". Я дал ему ещё 20 минут, и он продолжал показывать отличную игру во втором тайме. Это был тот самый контроль!» — приводит слова Гвардиолы BBC.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Ранее «Манчестер Сити» в рамках Клубного чемпионата мира-2025 разгромил «Ювентус» (5:2).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Армейцы» не заметят «Амкал»
  • ЦСКА — «Амкал». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Славия» начинает и выигрывает!
  • «Минск» — «Славия» Мозырь. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Эдвардс быстро нокаутирует своего соперника?
  • Эдвардс — Сильвейра. Прогноз и ставки
  • 2.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 27 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — Амкал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Минск — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Эдвардс — Сильвейра
  • Бои
  • Завтра в 07:35
    •  2.05
  • Прогноз на матч Джойнт — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Эала — Грачёва
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фриц — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Муте — Микелсен
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Уайлдер — Херндон
  • Бои
  • Завтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры