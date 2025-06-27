Гвардиола: «Манчестер Сити» очень не хватало Родри

Наставник «Манчестер Сити»высказался об игре хавбека. До этого футболист длительное время восстанавливался после травмы крестообразных связок колена.

«Нам его очень не хватало. У меня было ощущение, что в прошлом сезоне у нас была невероятная команда, но было много проблем: травмы, травмы, травмы. Какая команда не будет скучать по лучшему игроку в мире? Его хладнокровие, он точно знает, что ему делать с мячом, он — личность.

Я не ожидал, что он будет играть так много после травмы. Думал убрать его после 45-й минуты в игре с "Ювентусом", но он сказал: "Ещё немного". Я дал ему ещё 20 минут, и он продолжал показывать отличную игру во втором тайме. Это был тот самый контроль!» — приводит слова Гвардиолы BBC.

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Ранее «Манчестер Сити» в рамках Клубного чемпионата мира-2025 разгромил «Ювентус» (5:2).