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    Керкез прокомментировал трансфер в «Ливерпуль»

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    Левый защитник Милош Керкез дал свое первое интервью в качестве игрока английского «Ливерпуля».

    Милош Керкез
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    Милош Керкез

    «Для меня это большая честь и привилегия играть за один из крупнейших клубов в мире, самый большой клуб в Англии. Я просто очень, очень счастлив и взволнован.

    Сейчас я поеду домой, проведу несколько дней в родном городе, а потом мне не терпится вернуться, надеть тренировочную форму и начать готовиться к сезону», — приводит слова Керкеза пресс-служба клуба.

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    • Сегодня, 26 июня, стало известно о трансфере 21-летнего венгра из «Борнмута» в «Ливерпуль». В минувшем сезоне Керкез сыграл за «вишенок» 41 матч, забил 2 мяча и сделал 6 ассистов.

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