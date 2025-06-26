Керкез прокомментировал трансфер в «Ливерпуль»

Левый защитникдал свое первое интервью в качестве игрока английского

«Для меня это большая честь и привилегия играть за один из крупнейших клубов в мире, самый большой клуб в Англии. Я просто очень, очень счастлив и взволнован.

Сейчас я поеду домой, проведу несколько дней в родном городе, а потом мне не терпится вернуться, надеть тренировочную форму и начать готовиться к сезону», — приводит слова Керкеза пресс-служба клуба.

Сегодня, 26 июня, стало известно о трансфере 21-летнего венгра из «Борнмута» в «Ливерпуль». В минувшем сезоне Керкез сыграл за «вишенок» 41 матч, забил 2 мяча и сделал 6 ассистов.