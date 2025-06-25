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    Нуньес договорился о переходе в «Наполи»

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    По данным авторитетного журналиста Николо Скира, форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес достиг договоренности по условиям личного соглашения с «Наполи».

    Дарвин Нуньес
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    Дарвин Нуньес

    Как сообщает источник, уругваец согласовал с неаполитанцами контракт на пять лет, а сумма трансфера составит 45-50 млн евро. При этом зарплата Нуньеса в новом клубе составит € 5 млн.

    На Нуньеса претендовали сразу несколько саудовских клубов, но 26-летний Нуньес изъявил желание остаться в Европе.

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    • За «Ливерпуль» нападающий выступает с 2022 года, перейдя из «Бенфики». Всего в минувшем сезоне он сыграл в чемпионате Англии 30 матчей, забил в них 5 мячей и сделал 2 ассиста.

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