«Ноттингем Форест» интересуется двумя игроками «Ювентуса»

Сразу два игрока туринскогонаходятся в сфере интересов английского

По данным издания Sky in Italy, речь идет о полузащитниках Тимоти Веа и Сэмюэле Мбангула, по которым «лесники» уже сделали официальные предложения и сейчас ведутся активные переговоры о трансфере между клубами.

Оба этих футболиста не принимали участие в последней игре КЧМ-2025 против «Видада». Сообщается, что за 25-летнего Веа «Ноттингем Форест» готов заплатить 14 млн евро, а за 21-летнего Мбангула — 8 млн евро.

В прошлом сезоне Веа был основным игроком «старой синьоры», сыграв 43 матча, забив 6 мячей и сделав 5 ассистов. Мбангула дебютировал в главной команде и провел за нее 32 матча, в которых 4 раза отличился и 5 раз отдал голевые передачи.