ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Наир ТикнизянОтказал «Зениту» и уехал из России: Тикнизян — в «Црвене Звезде»
    Все новости спорта

    «Ноттингем Форест» интересуется двумя игроками «Ювентуса»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы АПЛ Футбол Англии Ноттингем Форест Серия A Футбол Италии Ювентус
    Сразу два игрока туринского «Ювентуса» находятся в сфере интересов английского «Ноттингем Форест».

    Тимоти Веа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тимоти Веа

    По данным издания Sky in Italy, речь идет о полузащитниках Тимоти Веа и Сэмюэле Мбангула, по которым «лесники» уже сделали официальные предложения и сейчас ведутся активные переговоры о трансфере между клубами.

    Оба этих футболиста не принимали участие в последней игре КЧМ-2025 против «Видада». Сообщается, что за 25-летнего Веа «Ноттингем Форест» готов заплатить 14 млн евро, а за 21-летнего Мбангула — 8 млн евро.

  • Трансферный дайджест. 17 — 23 июня
  • Куда перейдет Сергеев, будущее Родриго и неопределенность Нико Уильямса
  • 23/06/2025

    • В прошлом сезоне Веа был основным игроком «старой синьоры», сыграв 43 матча, забив 6 мячей и сделав 5 ассистов. Мбангула дебютировал в главной команде и провел за нее 32 матча, в которых 4 раза отличился и 5 раз отдал голевые передачи.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дортмундцы забьют и… пропустят?!
  • «Боруссия» Д — «Ульсан Хёндэ». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Английская молодёжка одолеет голландцев
  • Англия (U21) — Нидерланды (U21). Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Молодые немцы проследуют в финал
  • Германия (U21) — Франция (U21). Прогноз и ставки
  • 2.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.49
  • Экспресс дня 25 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ульсан Хёндэ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Англия (U21) — Нидерланды (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Германия (U21) — Франция (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Мамелоди Сандаунс — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гирон — Фернли
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Сан Диего
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Рахимова — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры