Килиан Мбаппе может сыграть в матче против «Ред Булл Зальцбург»

вернулся к тренировкам в общей группепосле болезни.

19 июня он был госпитализирован с острым гастроэнтеритом, но уже в тот же день был выписан и изолирован в гостиничном номере для восстановления.

По данным Marca, Мбаппе потерял 4–5 кг веса, питался только фруктами и водой и был отстранен от команды, чтобы не заразить других игроков. Из-за болезни Мбаппе пропустил первые два матча клубного чемпионата мира — против «Аль-Хилаля» (1:1) и «Пачуки» (3:1).

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Marca отмечает, что участие Мбаппе в третьем туре группового этапа против «Ред Булл Зальцбург» (матч состоится 27 июня) пока под вопросом, но не исключено, что он появится на поле.