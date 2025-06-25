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    Меньян продолжит карьеру в «Милане»

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    Новый спортивный директор «Милана» Игли Таре прокомментировал будущее основного вратаря Майка Меньяна в стане россонери.

    Майк Меньян
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    Майк Меньян

    «Майк Майньян останется с нами в следующем сезоне. Был интерес со стороны клуба АПЛ, но мы не нашли согласия. Мы решили оставить Майка. Никогда не знаешь, что происходит на трансферном рынке... но мы хотим, чтобы Меньян остался», — цитирует Фабрицио Романо в соцсети слова Таре.

    Французским голкипером активно интересовался лондонский «Челси» и делал несколько предложений, но стороны в итоге не смогли договориться между собой.

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    • Контракт Меньяна с «Миланом» действует до лета 2026 года, а цена на портале Transfermarkt равна 25 млн евро.

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