ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Наир ТикнизянОтказал «Зениту» и уехал из России: Тикнизян — в «Црвене Звезде»
    Все новости спорта

    «Лос-Анджелес» — «Фламенго»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Латинская Америка MLS
    В группе D клубного чемпионата мира «Лос-Анджелес» и «Фламенго» проведут очный матч в рамках третьего тура групповой стадии турнира. Игра состоится 25 июня в 04:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Лос-Анджелес» проиграл два матча подряд. Скорее всего, что клуб вряд ли сможет зацепиться за плей-офф после поражений от «Челси» и «Эсперанса». Тем не менее сегодня есть смысл попытаться выиграть.

    Что касается «Фламенго», то клуб бразильской Серии А набрал 6 очков и получил путевку в плей-офф. Даже в случае поражения бразильцы, скорее всего, останутся на вершине квартета.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Шансы «Фламенго» более высокие. Букмекеры дают на победу 4.35 и 1.87 соответствтенно.

    • Эксперты сайта LiveSport.Ru рассказали в своем прогнозе, стоит ли ставить на победу «Фламенго».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лос-Анджелес» — «Фламенго» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дортмундцы забьют и… пропустят?!
  • «Боруссия» Д — «Ульсан Хёндэ». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Молодые немцы проследуют в финал
  • Германия (U21) — Франция (U21). Прогноз и ставки
  • 2.88
    •
  • Английская молодёжка одолеет голландцев
  • Англия (U21) — Нидерланды (U21). Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.49
  • Экспресс дня 25 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ульсан Хёндэ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Германия (U21) — Франция (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Англия (U21) — Нидерланды (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Мамелоди Сандаунс — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Сан Диего
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Рахимова — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Интер — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры