«Лос-Анджелес» проиграл два матча подряд. Скорее всего, что клуб вряд ли сможет зацепиться за плей-офф после поражений от «Челси» и «Эсперанса». Тем не менее сегодня есть смысл попытаться выиграть.
Что касается «Фламенго», то клуб бразильской Серии А набрал 6 очков и получил путевку в плей-офф. Даже в случае поражения бразильцы, скорее всего, останутся на вершине квартета.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Шансы «Фламенго» более высокие. Букмекеры дают на победу 4.35 и 1.87 соответствтенно.
- Эксперты сайта LiveSport.Ru рассказали в своем прогнозе, стоит ли ставить на победу «Фламенго».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лос-Анджелес» — «Фламенго» смотрите на LiveCup.Run.
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