В группе D клубного чемпионата мирапроведут очный матч в рамках третьего тура групповой стадии турнира. Игра состоится 25 июня в 04:00 мск.

«Лос-Анджелес» проиграл два матча подряд. Скорее всего, что клуб вряд ли сможет зацепиться за плей-офф после поражений от «Челси» и «Эсперанса». Тем не менее сегодня есть смысл попытаться выиграть.

Что касается «Фламенго», то клуб бразильской Серии А набрал 6 очков и получил путевку в плей-офф. Даже в случае поражения бразильцы, скорее всего, останутся на вершине квартета.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Шансы «Фламенго» более высокие. Букмекеры дают на победу 4.35 и 1.87 соответствтенно.

Эксперты сайта LiveSport.Ru рассказали в своем прогнозе, стоит ли ставить на победу «Фламенго».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лос-Анджелес» — «Фламенго» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.