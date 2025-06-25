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    Англия U21 — Нидерланды U21: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Евро-2023 U21 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Нидерландов
    25 июня сборные U21 Англии и Нидерландов сыграют в полуфинале Евро. Матч команд запланирован на 25 июня 19:00 мск.

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    Англия — действующий чемпион Европы, который не совсем уверенно прошел групповой этап, потерпев одно поражение от сборной Германии. В четвертьфинале молодые «львы» победили сборную Испании со счетом 3:1, убрав из турнира одного из фаворитов.

    Нидерланды в прошлом раунде плей-офф совершили прорыв, одолев Португалию 1:0. Фаворитом пары были португальцы, однако «оранжевые» в меньшинстве смогли выбить себе путевку в финал.

    Обе команды на этом Евро одержали по две победы и потерпели по одному поражению. Полгода назад Англия и Нидерланды разошлись миром в рамках товарищеского матча. Так что уровень интриги в этой игре довольно высокий.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры более высоко оценивают шансы Англии на успех. Ставки на победу в матче принимаются с коэффициентами 2.15 и 3.50. Ставки на проход в финал доступны за 1.58 и 2.35 соответственно.

    • Эксперты LiveSport рассказали, сможет ли Англия во второй раз подряд выйти в финал.

    • Искусственный интеллект предсказал победу Нидерландов 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Англия U21 — Нидерланды U21 смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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