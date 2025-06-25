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    Канада и Гондурас пробились в четвертьфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

    Футбол Сборная Гондураса Сборная Канады
    В группе В Золотого кубка КОНКАКАФ состоялись два матча третьего тура.

    Канада
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    Канада

    Канада подтвердила статус одного из фаворитов турнира, победив Сальвадор со счетом 2:0.

    На 45+6-й минуте Джонатан Дэвид не забил пенальти. Но на 53-й минуте главная звезда канадцев все-таки открыл счет.

    Второй мяч через три минуты забил Тейджон Бьюнакан.

    Отметим, что еще в первом тайме Сальвадор получил две красные карточки и все вторые 45 минут играл в меньшинстве.

    В параллельной игре Гондурас был сильнее Кюрасао — 2:1.

    Голы в составе победителей на счету Хорхе Альвареса (32-я) и Луиса Пальмы (90+1-я).

    Единственный мяч у Кюрасао был забит в результате автогола на 42-й минуте.

    В плей-офф турнира от группы В пробились Канада (9) и Гондурас (6). Кюрасао (2) и Сальвадор (1) едут домой.

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