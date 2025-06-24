Санчо согласовал условия контракта с «Фенербахче»

Английский вингерпринял предложение от, сообщает Sabah Spor. По информации источника, футболист согласился на зарплату в размере 10 млн евро в год.

При этом турецкий клуб пока не начал официальные переговоры с «Манчестер Юнайтед», но рассчитывает на успешный исход сделки.

В «МЮ» также готовы расстаться с игроком: его оклад в 12 миллионов евро в год серьезно нагружает бюджет клуба. Ранее интерес к Санчо проявляли «Ювентус» и «Наполи».

Минувший сезон Санчо провел в аренде в «Челси», где помог команде выиграть Лигу конференций, забив 2 гола и отдав 5 результативных передач. Несмотря на вклад игрока, лондонский клуб решил не выкупать его контракт.