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    Санчо согласовал условия контракта с «Фенербахче»

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    Английский вингер Джейдон Санчо принял предложение от «Фенербахче», сообщает Sabah Spor. По информации источника, футболист согласился на зарплату в размере 10 млн евро в год.

    Джейдон Санчо
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    Джейдон Санчо

    При этом турецкий клуб пока не начал официальные переговоры с «Манчестер Юнайтед», но рассчитывает на успешный исход сделки.

    В «МЮ» также готовы расстаться с игроком: его оклад в 12 миллионов евро в год серьезно нагружает бюджет клуба. Ранее интерес к Санчо проявляли «Ювентус» и «Наполи».

    Минувший сезон Санчо провел в аренде в «Челси», где помог команде выиграть Лигу конференций, забив 2 гола и отдав 5 результативных передач. Несмотря на вклад игрока, лондонский клуб решил не выкупать его контракт.

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