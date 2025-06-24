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    Луис Энрике: Мы играем на стадионах, где мяч больше похож на кролика

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    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после матча с «Сиэтлом»(2:0) высказался о качестве поля на американских стадионах, на которых проходит Клубный чемпионат мира.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Меня волнует состояние поля. И я говорю об этом, хотя мы и победили. Оно состояние полей далеко от стадионов Европы. Всё в порядке, но мяч скачет, как кролик.

    Поскольку раньше это было искусственное поле, а теперь — натуральное, его приходится поливать вручную. Они сделали это в перерыве, через 10 минут оно высохло. Это явная проблема и не оправдание. ФИФА действительно должна принять подобное обстоятельство во внимание.

    Я говорю не только о стадионах, но и о тренировочных полях. На лучших мировых соревнованиях… Не могу представить себе площадку НБА с дырами. Мы играем на стадионах, где мяч больше похож на кролика. Я действительно считаю, что это нужно изменить», — сказал Энрике на послематчевой пресс-конференции.

    Напомним, что «ПСЖ» смог пробиться в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

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