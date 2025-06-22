Орещук: Переход в «Цревену Звезду» — это шаг вперед для Тикнизяна

Бывший спортивный директорпрокомментировал переход защитникаиз

«Сам по себе чемпионат Сербии слабее РПЛ, поэтому Тикнизяну легко будет там играть. Этот переход — шаг вперед в карьере Наира. Команда играет в Лиге чемпионов. Тут нельзя говорить о том, что Тикнизян топчется на месте, он делает большой шаг вперед, переходя в "Црвену Звезду". Едет в Европу. Дальше только вверх. Я очень рад за него. Он легко после "Црвены Звезды" может перейти в европейский топ‑клуб, сейчас вышел на ярмарку, ярмарка — это Лига чемпионов. Если ты там хорошо играешь, то за тобой обязательно придут большие клубы. А "Црвена Звезда" очень хорошо умеет продавать футболистов. Это топовое решение, даже если Наир потерял в деньгах, он выиграл в спортивном плане. Желаю ему удачи», — приводит слова Орещука «Матч ТВ».

22 июня защитник подписал трехлетний контракт с «Црвеной Звездой». Белградский клуб завершил сезон на первом месте в чемпионате Сербии и будет выступать в квалификации Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне Наир Тикнизян провел за «Локомотив» 29 матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и тремя результативными передачами.