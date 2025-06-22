Защитник «Ливерпуля» Куанса подпишет контракт с «Байером»

Защитникблизок к переходу в леверкузенский

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже согласовали все детали сделки: немецкий клуб заплатит около 35 миллионов евро с возможными бонусами до 40 миллионов евро.

Куанса подпишет контракт до лета 2030 года, а «Ливерпуль» сохранит опцию первоочередного выкупа защитника.

Джарелл Куанса — воспитанник «Ливерпуля», выступающий за клуб с пяти лет. В минувшем сезоне он провел 13 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями, а всего за сезон сыграл 25 встреч во всех турнирах.