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    Защитник «Ливерпуля» Куанса подпишет контракт с «Байером»

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    Защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса близок к переходу в леверкузенский «Байер».

    Джарелл Куанса
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    Джарелл Куанса

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже согласовали все детали сделки: немецкий клуб заплатит около 35 миллионов евро с возможными бонусами до 40 миллионов евро.

    Куанса подпишет контракт до лета 2030 года, а «Ливерпуль» сохранит опцию первоочередного выкупа защитника.

    Джарелл Куанса — воспитанник «Ливерпуля», выступающий за клуб с пяти лет. В минувшем сезоне он провел 13 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями, а всего за сезон сыграл 25 встреч во всех турнирах.

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