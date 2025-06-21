В прошлом туре команды потерпели поражение и в предстоящем туре будет решаться их дальнейшая судьба. В случае неудачи одна из команд точно попрощается с плей-офф. Победитель получит шанс на попадание в топ-16.
Напомним, что в прошлом туре «Лос-Анджелес» уступил 0:2 «Челси», а «Эсперанс» с тем же счетом проиграл «Фламенго».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры делают ставку на «Лос-Анджелес». Котировки на победу одной и другой команды составляют 1.95 и 4.30.
- На сайте LiveSport вышел прогноз с предсказанием результативности поединка.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лос-Анджелес» — «Эсперанс» смотрите на LiveCup.Run.
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