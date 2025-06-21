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    «Лос-Анджелес» — «Эсперанс»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира MLS
    21 июня в 01:00 по мск «Лос-Анджелес» и «Эсперанс» проведут очный поединок в рамках второго тура клубного чемпионата мира.

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    В прошлом туре команды потерпели поражение и в предстоящем туре будет решаться их дальнейшая судьба. В случае неудачи одна из команд точно попрощается с плей-офф. Победитель получит шанс на попадание в топ-16.

    Напомним, что в прошлом туре «Лос-Анджелес» уступил 0:2 «Челси», а «Эсперанс» с тем же счетом проиграл «Фламенго».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры делают ставку на «Лос-Анджелес». Котировки на победу одной и другой команды составляют 1.95 и 4.30.

    • На сайте LiveSport вышел прогноз с предсказанием результативности поединка.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лос-Анджелес» — «Эсперанс» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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