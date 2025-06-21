21 июня в 01:00 по мскпроведут очный поединок в рамках второго тура клубного чемпионата мира.

В прошлом туре команды потерпели поражение и в предстоящем туре будет решаться их дальнейшая судьба. В случае неудачи одна из команд точно попрощается с плей-офф. Победитель получит шанс на попадание в топ-16.

Напомним, что в прошлом туре «Лос-Анджелес» уступил 0:2 «Челси», а «Эсперанс» с тем же счетом проиграл «Фламенго».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры делают ставку на «Лос-Анджелес». Котировки на победу одной и другой команды составляют 1.95 и 4.30.

На сайте LiveSport вышел прогноз с предсказанием результативности поединка.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лос-Анджелес» — «Эсперанс» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.