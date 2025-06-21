Хаби Алонсо ответил на вопрос о состоянии Килиана Мбаппе

Главный тренер мадридскоговысказался о состоянии нападающего команды

«Мбаппе сейчас снова вернулся в отель, он покинул больницу, так что посмотрим. Думаю, его участие в воскресной игре будет затруднено, но мы надеемся, что сможем рассчитывать на него в следующем матче», — приводит слова Алонсо Madrid Universal.

Французский форвард был госпитализирован 19 июня с острым гастроэнтеритом, однако уже в тот же день был выписан и продолжает лечение в расположении команды.

Ранее была информация, что Мбаппе сможет принять участие в третьем туре группового этапа против «Ред Булл Зальцбург» 27 июня.