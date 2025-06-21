2-й таймМамелоди Сандаунз — Боруссия ДортмундОнлайн
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    Джоб Беллингем«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия Дортмунд». Онлайн, прямая трансляция
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    Хаби Алонсо ответил на вопрос о состоянии Килиана Мбаппе

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Испании Реал Мадрид
    Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о состоянии нападающего команды Килиана Мбаппе.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Мбаппе сейчас снова вернулся в отель, он покинул больницу, так что посмотрим. Думаю, его участие в воскресной игре будет затруднено, но мы надеемся, что сможем рассчитывать на него в следующем матче», — приводит слова Алонсо Madrid Universal.

    Французский форвард был госпитализирован 19 июня с острым гастроэнтеритом, однако уже в тот же день был выписан и продолжает лечение в расположении команды.

    Ранее была информация, что Мбаппе сможет принять участие в третьем туре группового этапа против «Ред Булл Зальцбург» 27 июня.

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