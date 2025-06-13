Лерой Зане прокомментировал свой переход в «Галатасарай»

поделился впечатлениями от перехода в турецкийиз мюнхенской

«Это было нелегкое решение. Однако я уверен, что смогу легко адаптироваться в новом клубе, ведь в составе Галатасарая много немецкоязычных игроков. Мы будем участвовать в Лиге чемпионов и ставим перед собой амбициозные цели», — приводит слова Зане издание Kicker.

После завершения сезона-2024/25 29-летний немецкий форвард официально покинул мюнхенскую «Баварию» и подписал трехлетнее соглашение с турецким «Галатасараем». Контракт вступит в силу 1 июля 2025 года.

В сезоне-2024/25 он провел 38 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 9 результативных передач.