ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас Франк — главный тренер «Тоттенхэма»Семь задач Томаса Франка в «Тоттенхэме»: подавить бунт, выиграть трофей и перехватить Мбемо
    Все новости спорта

    Лерой Зане прокомментировал свой переход в «Галатасарай»

    Футбол Футбол Турции Суперлига Турции Галатасарай Футбол Германии
    Лерой Зане поделился впечатлениями от перехода в турецкий «Галатасарай» из мюнхенской «Баварии».

    Лерой Зане
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лерой Зане

    «Это было нелегкое решение. Однако я уверен, что смогу легко адаптироваться в новом клубе, ведь в составе Галатасарая много немецкоязычных игроков. Мы будем участвовать в Лиге чемпионов и ставим перед собой амбициозные цели», — приводит слова Зане издание Kicker.

    После завершения сезона-2024/25 29-летний немецкий форвард официально покинул мюнхенскую «Баварию» и подписал трехлетнее соглашение с турецким «Галатасараем». Контракт вступит в силу 1 июля 2025 года.

    В сезоне-2024/25 он провел 38 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 9 результативных передач.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли Медведев с подачей Опелки?
  • Медведев — Опелка. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Лех» добудет Суперкубок Польши
  • «Лех» — «Легия». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Застрянет ли «Женис» в зоне вылета?
  • «Туран» — «Женис». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.00
  • Экспресс дня 13 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Медведев — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лех — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Туран — Женис
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч АГМК — Шуртан
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Бунёдкор — Пахтакор
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ашхабад — Аркадаг
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мерв — Ахал
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Истаравшан — Равшан
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры