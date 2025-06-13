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    Рашфорд нацелен перейти в «Барселону»

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    Форвард сборной Англии Маркус Рашфорд определился со своим будущим. Нападающий сообщил агентам, что хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает El Nacional.

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    Прошлый сезон 27-летний форвард провёл в аренде в «Астон Вилле», однако его контракт остаётся в собственности «МЮ». Каталонский клуб положительно относится к интересу игрока, но в приоритете на усиление атаки у «блаугранас» пока остаётся вингер «Ливерпуля» Луис Диас.

    Рашфорд готов ждать решения «Барсы» до конца июня. Тем временем, интерес к нему проявляют и другие европейские клубы, включая «Челси», «Арсенал», «Астон Виллу», а также миланские «Интер» и «Милан».

    Отмечается, что Рашфорд готов пойти на снижение зарплаты, чтобы перейти в состав испанского гранда.

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