Рашфорд нацелен перейти в «Барселону»

Форвард сборной Англииопределился со своим будущим. Нападающий сообщил агентам, что хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает El Nacional

Прошлый сезон 27-летний форвард провёл в аренде в «Астон Вилле», однако его контракт остаётся в собственности «МЮ». Каталонский клуб положительно относится к интересу игрока, но в приоритете на усиление атаки у «блаугранас» пока остаётся вингер «Ливерпуля» Луис Диас.

Рашфорд готов ждать решения «Барсы» до конца июня. Тем временем, интерес к нему проявляют и другие европейские клубы, включая «Челси», «Арсенал», «Астон Виллу», а также миланские «Интер» и «Милан».

Отмечается, что Рашфорд готов пойти на снижение зарплаты, чтобы перейти в состав испанского гранда.