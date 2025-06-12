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    Силкин: Мне кажется, что Осипенко лучше продолжить карьеру в «Динамо» Карпина

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    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о борьбе «бело-голубых» с «Зенитом» за защитника «Ростова» Максима Осипенко.

    Максим Осипенко
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    Максим Осипенко

    «Понятно, что новый тренер "Динамо" хочет привести с собой ребят, которых он знает. А что касается "Зенита", то если он захочет какого-то футболиста, он его заберет.

    Где Осипенко лучше продолжить свою карьеру? Мне кажется, ему было бы комфортнее работать под руководством Карпина.

    Не рискуют ли клубы, покупая 31-летнего игрока? Смотря, для чего его покупают питерцы. Если для решения каких-то задач — это одно. А если просто для того, чтобы его не купил конкурирующий клуб, — другое.

    В "Динамо" его хочет видеть тренер. Понятно, что это возрастной футболист. Но других-то нет. С российскими защитниками вообще проблема. Даже для сборной России. Не набираются игроки этого амплуа в достаточном количестве. Понятно, что Карпин там дергает за все возможные веревки. Но никак не может найти оптимальный оборонительный состав.

    Гарантировано ли для Осипенко место в основе "Динамо"? Он об этом будет разговаривать с тренером, который зовет его туда. Но гарантий все равно будет больше, чем в "Зените"", — приводит слова Силкина 'Евро-Футбол.Ру'.

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