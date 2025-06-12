Пробеж покинул пост главного тренера сборной Польши

Михал Пробеж Фото: globallookpress.com
Решение было принято на фоне конфликта внутри команды. Ранее нападающий Роберт Левандовский лишился капитанской повязки и заявил о своём отказе выступать за сборную до смены наставника.
Позже в футбольной ассоциации подчеркнули, что решение о смене капитана принял исключительно Пробеж, без участия совета игроков.
10 июня сборная Польши уступила Финляндии в отборочном матче чемпионата мира — 2026 со счётом 1:2. После поражения тренер объявил об отставке.
Пробеж возглавил сборную в сентябре 2023 года. Под его руководством команда неудачно выступила на Евро-2024, вылетев с турнира первой, однако тогда руководство поддержало тренера.