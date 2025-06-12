Неймар пока не принял решение о продлении контракта с «Сантосом»

продолжают переговоры о продлении контракта, срок действия которого истекает 30 июня.

По информации бразильских и европейских СМИ, стороны уже согласовали условия нового соглашения до июня 2026 года, однако окружение футболиста не спешит с окончательным решением. Сам Неймар, по словам его отца и агента, хочет остаться в «Сантосе», но рассматривает все варианты, включая возможное возвращение в Европу.

В текущем сезоне Неймар провел за «Сантос» 11 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Бразилец пообещал, что не будет вести переговоры с другими клубами Бразилии.

Напомним, Неймар вернулся в «Сантос» в январе 2025 года после ухода из «Аль-Хиляля».