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    Манчини заявил о готовности возглавить сборную Италии

    Футбол Сборная Италии Футбол Италии
    Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что готов вновь возглавить национальную команду после ухода Лучано Спаллетти.

    Роберто Манчини
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    Роберто Манчини

    «Нет ничего лучше, чем тренировать национальную команду. Я побеждал с клубами, но победа с Италией — это совсем другое. Всегда хочется вернуться туда, где ты был счастлив», — приводит слова Манчини Football Italia.

    Сейчас СМИ называют Дженнаро Гаттузо фаворитом на вакантную должность, однако сам Манчини не исключает своего возвращения и готов рассмотреть предложение от федерации.

    За время работы с национальной сборной Италии (2018–2023) Манчини привел команду к победе на Евро-2020.

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