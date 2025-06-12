Манчини заявил о готовности возглавить сборную Италии

Бывший главный тренер сборнойзаявил, что готов вновь возглавить национальную команду после ухода

«Нет ничего лучше, чем тренировать национальную команду. Я побеждал с клубами, но победа с Италией — это совсем другое. Всегда хочется вернуться туда, где ты был счастлив», — приводит слова Манчини Football Italia.

Сейчас СМИ называют Дженнаро Гаттузо фаворитом на вакантную должность, однако сам Манчини не исключает своего возвращения и готов рассмотреть предложение от федерации.

За время работы с национальной сборной Италии (2018–2023) Манчини привел команду к победе на Евро-2020.