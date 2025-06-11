Конец медового месяца Тухеля: Англия проиграла Сенегалу дома

Первая пощёчина Тухеля в новом амплуа — звонкая, контрастная, холодная. На трибунах «Сити Граунд» гул разочарования сменил живой восторг от раннего гола Кейна. Сенегал преподаёт урок скорости, компактности и зрелости сборной Англии, которая вновь оказалась в роли догоняющего, только теперь — не в счёте, а в собственном развитии.

Томас Тухель не скрывал, что ему не понравилась игра команды в победном матче с Андоррой — слишком вяло, слишком скучно. Он хотел реакции — получил её на 7-й минуте и 73-го гола Гарри Кейна за сборную. Англия начала с давления, которое казалось логичным продолжением плана: выжать из соперника всё быстро, снять вопрос о мотивации, показать характер.

И всё же этот старт оказался обманчивым. Гол родился не из идеи, а из случайности: удар Гордона низом, ошибочный приём Менди, добивание Кейна — чисто по инстинкту. Но после него наступило то самое молчание, когда мяч не держится, темп проседает, а соперник вдруг начинает действовать с большей лёгкостью, чем тебе хотелось бы.

Гарри Кейн globallookpress.com

Сенегал забрал инициативу

Если кто-то ждал от Сенегала низкого блока и осторожности без Садио Мане, то их ждал сюрприз. С первых минут у гостей было главное оружие — скорость мышления и движения. Илиман Ндиай носился по правому флангу, как на рейде. Он дважды обыграл Льюиса-Скелли, запутал Галлахера, выдал изящный пас на Джексона — и только Хендерсон спас хозяев от раннего ответа.

Комбинации Сенегала были простыми, но органичными: один-два касания, постоянный поиск свободных зон, своевременные вертикальные передачи. Чалоба и Колвилл, дебютанты в центре обороны, с трудом читали эпизоды. Уокер выглядел медленным. И логика матча привела к голу Сарра — он выскочил из-за спины Уокера и замкнул подачу Джексона с правого фланга. Один в один эпизод, в котором Англия не могла рассчитывать ни на VAR, ни на фол — просто потеряли позицию.

Англия — Сенегал gettyimages.com

Во втором тайме Тухель не стал сразу менять состав, но выпустил игроков из раздевалки раньше соперника — характерный жест, означающий, что разговор внутри был далеко не дружелюбным. Но первой снова забила команда Тьява.

Хабиб Диарра оказался быстрее всех в зоне между Колвиллом и Скелли. Потрясающая передача Кулибали в разрез, открывание Диарра — и мяч оказывается в воротах после удара между ног Хендерсону. 1:2. Англия вновь наказана за открытые зоны и небрежную игру в отборе.

Англия — Сенегал gettyimages.com

Только после этого Англия ожила. На поле вышли Гиббс-Уайт и Беллингем — и сразу стало больше энергии, больше вертикали. Эзе, уже до того показывавший креатив, стал дирижёром атак. Его комбинация с Гиббс-Уайтом, а затем пас на Сака — одно из немногих, что заставило Менди трудиться по-настоящему.

На 84-й минуте стадион взорвался. Беллингем, после подачи с углового, принял мяч на бедро и пробил в одно касание в ближнюю девятку. Казалось, 2:2 — спасены! Но VAR показал: мяч задел руку Колвилла. Момент — и всё сдулось. Как сдулся и настрой у болельщиков.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Сабали завершил, Джонс — антигерой

Последние минуты — паника и обострения. Англия перешла на три защитника, Тухель бросил в бой Айвана Тоуни. Но структура разрушена, оборона оголена, и мяч теряется в центре.

Кёртис Джонс, вышедший на концовку, ошибается под давлением — и вот уже Сенегал несётся в финальную контратаку. Шейх Сабали — свежий, заряженный, хладнокровный — завершает выход точным ударом. 1:3. Всё.

Англия — Сенегал gettyimages.com

Медовый месяц окончен

После четырёх матчей у Тухеля три победы и одно поражение. Но с кем были эти победы? Северная Македония, Латвия, Андорра — и вот первая проверка реальным соперником. Англия проиграла. Не просто проиграла — была переиграна, не случайно, а по делу.

Это первое в истории поражение Англии от африканской команды, и оно пришло не в чемпионате мира, не в напряжённой игре — а в товарищеском матче, который должен был стать шагом вперёд. Вышло наоборот.

Тухель говорит, что хочет «улыбок» и «энергии». Но ему предстоит лето из разборов, прессинга со стороны СМИ и запросов от болельщиков. Англия, несмотря на богатейший подбор исполнителей, выглядит не как система, а как набор отрывков. Без структуры, уверенности и прогресса.

Томас Тухель globallookpress.com

Фанаты освистывают команду. «Сити Граунд» превращается в место продолжения кризиса, если так можно говорить после четырёх матчей. Но пока что, спустя несколько месяцев после ухода Саутгейта, Англия выглядит хуже, чем была.