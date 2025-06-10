Рахимич — об уходе Николича: Странное решение

Бывший игрок и тренерпрокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера столичной команды.

«Удивился, когда прочитал об уходе Николича. Странное решение. Но чтобы понимать, надо быть на месте тренера или клуба. Жаль, что Николич ушел. Он показал хороший результат в ЦСКА — выиграл Кубок, занял третье место. Марко выстроил команду, хорошо играли», — приводит слова Рахимича «Чемпионат».

Сербский специалист отработал в ЦСКА только один сезон. За это время «армейцы» заняли 3-е место в РПЛ и стали обладателями Кубка России.

По информации разных источников, Николич близок к тому, чтобы возглавить греческий АЕК.