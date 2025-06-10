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    Рахимич — об уходе Николича: Странное решение

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    Бывший игрок и тренер ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера столичной команды.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Удивился, когда прочитал об уходе Николича. Странное решение. Но чтобы понимать, надо быть на месте тренера или клуба. Жаль, что Николич ушел. Он показал хороший результат в ЦСКА — выиграл Кубок, занял третье место. Марко выстроил команду, хорошо играли», — приводит слова Рахимича «Чемпионат».

    Сербский специалист отработал в ЦСКА только один сезон. За это время «армейцы» заняли 3-е место в РПЛ и стали обладателями Кубка России.

    По информации разных источников, Николич близок к тому, чтобы возглавить греческий АЕК.

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