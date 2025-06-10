Рахимич — об уходе Николича: Странное решение

Марко Николич Фото: globallookpress.com
«Удивился, когда прочитал об уходе Николича. Странное решение. Но чтобы понимать, надо быть на месте тренера или клуба. Жаль, что Николич ушел. Он показал хороший результат в ЦСКА — выиграл Кубок, занял третье место. Марко выстроил команду, хорошо играли», — приводит слова Рахимича «Чемпионат».
Сербский специалист отработал в ЦСКА только один сезон. За это время «армейцы» заняли 3-е место в РПЛ и стали обладателями Кубка России.
По информации разных источников, Николич близок к тому, чтобы возглавить греческий АЕК.