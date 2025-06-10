ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис БояринцевДенис Бояринцев: Футбол становится всё хуже, а зарплаты игроков наоборот — все больше
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» подписал голкипера «Челси»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Челси
    «Манчестер Сити» купил 33-летнего вратаря Маркуса Беттинелли у лондонского «Челси», сообщает официальный сайт «горожан».

    Маркус Беттинелли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркус Беттинелли

    «Для меня большая честь подписать контракт с "Манчестер Сити". Я восхищался со стороны тем, чего добился этот клуб с тех пор, как сюда пришёл Пеп Гвардиола, и теперь я рад стать частью развития этого успеха.

    Надеюсь, смогу внести свой вклад на тренировках, в раздевалке и на поле, а также, что мы сможем выиграть как можно больше трофеев в следующем сезоне», — сказал Беттинелли после подписания контракта.

    Голкипер присоединится к новому клубу уже на клубном чемпионате мира. За «аристократов» Беттинелли играл с 2021 года и был глубоким резервистом. Всего за «Челси» у него один матч за это время.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Минск увидит результативный футбол
  • Беларусь — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Польша продолжит свою победную серию?
  • Финляндия — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Нидерланды уничтожат аутсайдера?!
  • Нидерланды — Мальта. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 10 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Беларусь — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Финляндия — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Нидерланды — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Сербия — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Штруфф — Легечка
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Томпсон — Диалло
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Перу — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры