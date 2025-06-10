«Манчестер Сити» подписал голкипера «Челси»

купил 33-летнего вратаряу лондонского сообщает официальный сайт «горожан».

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Маркус Беттинелли Фото: www.mancity.com

«Для меня большая честь подписать контракт с "Манчестер Сити". Я восхищался со стороны тем, чего добился этот клуб с тех пор, как сюда пришёл Пеп Гвардиола, и теперь я рад стать частью развития этого успеха.

Надеюсь, смогу внести свой вклад на тренировках, в раздевалке и на поле, а также, что мы сможем выиграть как можно больше трофеев в следующем сезоне», — сказал Беттинелли после подписания контракта.

Голкипер присоединится к новому клубу уже на клубном чемпионате мира. За «аристократов» Беттинелли играл с 2021 года и был глубоким резервистом. Всего за «Челси» у него один матч за это время.