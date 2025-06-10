Покер Гладышева обеспечил России победу над Беларусью

Фрагмент матча Фото: t.me/teamrussia
В 1-м тайме российская сборная забила 3 безответных мяча. Все голы записал на свой счет Ярослав Гладышев, который отличился на 21-й, 24-й и 33-й минутах встречи.
Во 2-м отрезке сборные обменялись голами. У России покер оформил Ярослав Гладышев. В составе Беларуси единственный гол записал на свой счет Вадим Пигас на 54-й минуте.
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Беларусь — Россия 1:4
Голы: 0:1 Ярослав Гладышев (21'), 0:2 Ярослав Гладышев (24'), 0:3 Ярослав Гладышев (33'), 0:4 Ярослав Гладышев (52'), 1:4 Gromyko V. (54') Предупреждение: Gromyko V. (63')
Напомним, что в прошлом товарищеском матче сборная России сыграла вничью с Нигерией (1:1), прервав серию из 8-и побед подряд.