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    Гарри КейнАнглия — Сенегал. Онлайн, прямая трансляция
  • 21:55
    • Покер Гладышева обеспечил России победу над Беларусью
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    Покер Гладышева обеспечил России победу над Беларусью

    Беларусь — Россия: счет матча 1:4, обзор голов

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    Россия разгромила Беларусь (4:1) в рамках товарищеского противостояния.

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    Фрагмент матча

    В 1-м тайме российская сборная забила 3 безответных мяча. Все голы записал на свой счет Ярослав Гладышев, который отличился на 21-й, 24-й и 33-й минутах встречи.

    Во 2-м отрезке сборные обменялись голами. У России покер оформил Ярослав Гладышев. В составе Беларуси единственный гол записал на свой счет Вадим Пигас на 54-й минуте.

    Футбол. BetBoom Матчи сборной России
    Беларусь — Россия 1:4
    Голы: 0:1 Ярослав Гладышев (21'), 0:2 Ярослав Гладышев (24'), 0:3 Ярослав Гладышев (33'), 0:4 Ярослав Гладышев (52'), 1:4 Gromyko V. (54') Предупреждение: Gromyko V. (63')

    Напомним, что в прошлом товарищеском матче сборная России сыграла вничью с Нигерией (1:1), прервав серию из 8-и побед подряд.

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