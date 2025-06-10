Покер Гладышева обеспечил России победу над Беларусью

разгромила(4:1) в рамках товарищеского противостояния.

В 1-м тайме российская сборная забила 3 безответных мяча. Все голы записал на свой счет Ярослав Гладышев, который отличился на 21-й, 24-й и 33-й минутах встречи.

Во 2-м отрезке сборные обменялись голами. У России покер оформил Ярослав Гладышев. В составе Беларуси единственный гол записал на свой счет Вадим Пигас на 54-й минуте.

Футбол. BetBoom Матчи сборной России Беларусь — Россия 1:4 Голы: 0:1 Ярослав Гладышев (21'), 0:2 Ярослав Гладышев (24'), 0:3 Ярослав Гладышев (33'), 0:4 Ярослав Гладышев (52'), 1:4 Gromyko V. (54') Предупреждение: Gromyko V. (63')

Напомним, что в прошлом товарищеском матче сборная России сыграла вничью с Нигерией (1:1), прервав серию из 8-и побед подряд.