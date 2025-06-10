Гол Собослаи помог Венгрии обыграть Азербайджан в товарищеском матче

на чужом поле обыграла(2:1) в рамках товарищеского противостояния.

У венгров голы записали на свой счет Барнабаш Варга на 6-й минуте и Доминик Собослаи на 33-й минуте.

В составе Азербайджана отличился Ренат Дадашов на 8-й минуте.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Азербайджан — Венгрия 1:2 Голы: 0:1 Барнабаш Варга (6'), 1:1 Ренат Дадашов (8'), 1:2 Доминик Собослаи (33') Азербайджан: Аббас Гусейнов, Джалал Гюсейнов (Нериман Ахундзаде, 55'), Бахлул Мустафазаде, Элвин Джафаргулиев (Турал Байрамов, 55'), Эмин Махмудов, Исмаил Иббрахимли, Махир Эмрели (Khayal Aliyev, 69'), Ренат Дадашов (Муса Гурбанлы, 70'), Rza Jafarov, Rahman Dasdamirov, Anatoliy Nuriev (Sabuhi Abdullazade, 69') Венгрия: Жолт Надь, Бендегуз Болла (Бенце Дардаи, 58'), Мартон Дардаи, Вилли Орбан, Лоик Него (Каллум Стайлз, 72'), Роланд Шаллаи (Кевин Чобот, 46'), Доминик Собослаи, Андраш Шефер, Барнабаш Варга, Alex Toth (Attila Osvath, 58'), B.Toth (Петер Саппанош, 58') Предупреждения: Эмин Махмудов (55'), Турал Байрамов (60'), Аббас Гусейнов (77')

В параллельном матче Словения одолела Боснию и Герцеговину (2:1).

Хозяева вышли вперед на 63-й минуте благодаря голу Беньямина Вербича. Словения удвоила свое преимущество на 88-й минуте с пенальти, отличился Андрес Вомбергар.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Словения — Босния и Герцеговина 2:1 Голы: 1:0 Йон Горенц-Станкович (63'), 2:0 Андрес Вомбергар (пенальти) (88'), 2:1 Тарик Мухаремович (90 + 3') Словения: Ян Облак, Жан Карничник, Давид Брекало, Эрик Янжа, Марк Забуковник, Петар Стоянович, Яка Бийол, Деян Петрович, Санди Ловрич, Йон Горенц-Станкович, Блаж Крамер Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Амар Дедич, Арьян Малич, Нихад Муякич, Тарик Мухаремович, Адриан Леон Баришич, Amar Memic, Дарио Шарич, Иван Башич, Армин Гигович, Luka Kulenovic

Единственный гол у Боснии и Герцеговины записал на свой счет Тарик Мухаремович на 90+3-й минуте.