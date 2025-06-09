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    Марио Гомес: Ямаль будет долго доминировать в мировом футболе

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    Знаменитый в прошлом бомбардир «Баварии» и сборной Германии Марио Гомес высказался о перспективах полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля в борьбе за «Золотой мяч».

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Я не волшебник, чтобы ответить на этот вопрос, но я думаю, что Ламин выиграет его несколько раз. Иногда мы забываем, что Месси все еще играет, из-за того, что он играет за "Интер Майами". И мы забываем, каким невероятным было начало его карьеры в "Барселоне".

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    • Я прекрасно это помню, и, вероятно, он был на том же уровне, на котором сейчас находится Ламин, и для игрока в таком возрасте это просто безумие. Я не думаю, что мы увидим что-то подобное, за исключением Месси, и да, Ламин будет доминировать в мировом футболе, если не будет получать травмы, что кажется маловероятным. У него потрясающие качества», — сказал Гомес изданию Mundo Deportivo.

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