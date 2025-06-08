ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья КухарчукИлья Кухарчук: Раньше ветераны в командах говорили — «кто не пьёт, тот не играет»
    Все новости спорта

    Почеттино: Не собираюсь возвращаться в «Тоттенхэм»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Тоттенхэм Сборная США
    Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино ответил на вопрос, рассматривает ли он вариант с возвращением в лондонский «Тоттенхэм», который сейчас находится в поиске наставника после увольнения Анге Постекоглу.

    Маурисио Почеттино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маурисио Почеттино

    «Я думаю, что после того, как я ушел в 2019 году, меня связывали с командой каждый раз, когда в "Тоттенхэме" была свободна должность главного тренера. Мое имя появилось в списке. Я ознакомился со слухами. Я видел, что в списке клуба было 100 тренеров.

    Я думаю, не стоит беспокоиться по этому поводу. Если что-то случится, вы наверняка увидите, но мы не можем говорить об этом, потому что, на мой взгляд, сегодня это нереально. Я там, где я есть», — цитирует Почеттино AP.

    Со «шпорами» Почеттино работал с 2014 по 2019 год и довел «Тоттенхэм» до финала ЛЧ, где его команда проиграла «Ливерпулю» (0:2).

    Также Почеттино работал главным тренером «Эспаньола», «Саутгемптона», «ПСЖ» и «Челси». Со сборной США его контракт действует до 31 июля 2026 года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Роналду снова поднимет над головой трофей Лиги наций?!
  • Португалия — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Синнер отберет у Алькараса чемпионский титул на Ролан Гаррос?
  • Синнер — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
  • Немцы снова упустят победу?
  • Германия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 8 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Португалия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Германия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Боржеш — Басаваредди
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Хуркач
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бейлек — Химинес Касинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Оклахома — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры