Почеттино: Не собираюсь возвращаться в «Тоттенхэм»

Главный тренер сборной СШАответил на вопрос, рассматривает ли он вариант с возвращением в лондонский, который сейчас находится в поиске наставника после увольнения Анге Постекоглу.

«Я думаю, что после того, как я ушел в 2019 году, меня связывали с командой каждый раз, когда в "Тоттенхэме" была свободна должность главного тренера. Мое имя появилось в списке. Я ознакомился со слухами. Я видел, что в списке клуба было 100 тренеров.

Я думаю, не стоит беспокоиться по этому поводу. Если что-то случится, вы наверняка увидите, но мы не можем говорить об этом, потому что, на мой взгляд, сегодня это нереально. Я там, где я есть», — цитирует Почеттино AP.

Со «шпорами» Почеттино работал с 2014 по 2019 год и довел «Тоттенхэм» до финала ЛЧ, где его команда проиграла «Ливерпулю» (0:2).

Также Почеттино работал главным тренером «Эспаньола», «Саутгемптона», «ПСЖ» и «Челси». Со сборной США его контракт действует до 31 июля 2026 года.