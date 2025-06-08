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    Мбаппе — о шансах в борьбе за «Золотой мяч»: У меня есть мнение, но оно мало что значит

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    Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своих шансах в борьбе за «Золотой мяч» в этом году.

    Килиан Мбаппе — нападающий сборной Франции
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    Килиан Мбаппе — нападающий сборной Франции

    «Претендую ли я на "Золотой мяч"? У меня есть мнение, но оно мало что значит.

    Единственный трофей, на судьбу которого я могу повлиять, — это "Золотая бутса", потому что она зависит от моих ног. "Золотой мяч" от меня не зависит», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

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    • В прошедшем сезоне форвард провел за «Реал» 56 матчей, забил 43 гола и сделал 5 голевых передач.

    Сегодня, 8-го июня Мбаппе вместе со сборной Франции обыграли Германию (2:0) в матче за 3-е место в Лиге наций.

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