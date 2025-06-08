Мбаппе — о шансах в борьбе за «Золотой мяч»: У меня есть мнение, но оно мало что значит

Нападающийи сборнойвысказался о своих шансах в борьбе за «Золотой мяч» в этом году.

«Претендую ли я на "Золотой мяч"? У меня есть мнение, но оно мало что значит.

Единственный трофей, на судьбу которого я могу повлиять, — это "Золотая бутса", потому что она зависит от моих ног. "Золотой мяч" от меня не зависит», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В прошедшем сезоне форвард провел за «Реал» 56 матчей, забил 43 гола и сделал 5 голевых передач.

Сегодня, 8-го июня Мбаппе вместе со сборной Франции обыграли Германию (2:0) в матче за 3-е место в Лиге наций.