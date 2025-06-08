Мбаппе — о сборной Франции: Мы можем добиться многого

Нападающий сборной Франциивысказался о нынешнем составе национальной команды.

«Когда в полуфинале пропускаешь пять голов, шансы на победу сильно уменьшаются. Чемпионат мира выигрывается только с большой уверенностью. Мы стараемся развивать эту уверенность в атаке, но, конечно, нужно быть очень надёжными и в обороне.

Это новая команда, у многих игроков ещё даже нет 30 матчей за сборную. Нам приходится всё строить заново. Эта команда должна сама заработать себе имя — она не может жить за счёт репутации прошлых поколений. В этом и есть главный вызов. Но все ребята талантливые, и мы можем добиться многого», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Франции уступила Испании (4:5) в полуфинале Лиги наций.