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    Мбаппе — о сборной Франции: Мы можем добиться многого

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    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о нынешнем составе национальной команды.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Когда в полуфинале пропускаешь пять голов, шансы на победу сильно уменьшаются. Чемпионат мира выигрывается только с большой уверенностью. Мы стараемся развивать эту уверенность в атаке, но, конечно, нужно быть очень надёжными и в обороне.

    Это новая команда, у многих игроков ещё даже нет 30 матчей за сборную. Нам приходится всё строить заново. Эта команда должна сама заработать себе имя — она не может жить за счёт репутации прошлых поколений. В этом и есть главный вызов. Но все ребята талантливые, и мы можем добиться многого», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.

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