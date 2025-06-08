Булыкин: Причина ухода Николича из ЦСКА не в Марко, а в руководстве

Бывший российский нападающийвысказался о возможном уходеиз

«Думаю, что причина ухода Николича из ЦСКА не в Марко. Он мне очень нравится как тренер и человек, а также многим футболистам. Вина лежит на руководстве ЦСКА. Очень возмутительно, когда тренер, который привёл команду к бронзе и Кубку, а также хотел привести ЦСКА к чемпионству, оказывается не нужен клубу. Это провал руководства. Орешкину нужно разобраться в этой ситуации», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Ранее была информация, что Николич близок к уходу в греческий АЕК.