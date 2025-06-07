Серия А опубликовала календарь нового сезона

На официальном сайте итальянской Серии А появился календарь нового сезона чемпионата Италии.

В первом туре прошлогодний чемпион «Наполи» сыграет в гостях с «Сассуоло», который выиграл Серию В, «Интер» примет «Торино». Первые матчи намечены на 24 августа.

Расписание матчей 1-го тура Серии А сезона-2025/2026: «Аталанта» — «Пиза»;

«Кальяри» — «Фиорентина»;

«Комо» — «Лацио»;

«Дженоа» — «Лечче»;

«Интер» — «Торино»;

«Ювентус» — «Парма»;

«Милан» — «Кремонезе»;

«Рома» — «Болонья»;

«Сассуоло» — «Наполи»;

«Удинезе» — «Верона».

Заключительный, 38 тур, должен пройти 24 мая 2026 года.