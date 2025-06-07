Серия А опубликовала календарь нового сезона

Антонио Конте Фото: globallookpress.com
В первом туре прошлогодний чемпион «Наполи» сыграет в гостях с «Сассуоло», который выиграл Серию В, «Интер» примет «Торино». Первые матчи намечены на 24 августа.
Расписание матчей 1-го тура Серии А сезона-2025/2026:
- «Аталанта» — «Пиза»;
- «Кальяри» — «Фиорентина»;
- «Комо» — «Лацио»;
- «Дженоа» — «Лечче»;
- «Интер» — «Торино»;
- «Ювентус» — «Парма»;
- «Милан» — «Кремонезе»;
- «Рома» — «Болонья»;
- «Сассуоло» — «Наполи»;
- «Удинезе» — «Верона».
Заключительный, 38 тур, должен пройти 24 мая 2026 года.