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    Серия А опубликовала календарь нового сезона

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    На официальном сайте итальянской Серии А появился календарь нового сезона чемпионата Италии.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    В первом туре прошлогодний чемпион «Наполи» сыграет в гостях с «Сассуоло», который выиграл Серию В, «Интер» примет «Торино». Первые матчи намечены на 24 августа.

    Расписание матчей 1-го тура Серии А сезона-2025/2026:
    • «Аталанта» — «Пиза»;
    • «Кальяри» — «Фиорентина»;
    • «Комо» — «Лацио»;
    • «Дженоа» — «Лечче»;
    • «Интер» — «Торино»;
    • «Ювентус» — «Парма»;
    • «Милан» — «Кремонезе»;
    • «Рома» — «Болонья»;
    • «Сассуоло» — «Наполи»;
    • «Удинезе» — «Верона».

    Заключительный, 38 тур, должен пройти 24 мая 2026 года.

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