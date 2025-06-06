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    Тедеев: Дзюба популярнее меня, он звезда, добился всего сам

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    Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заурбек Тедеев оценил игру нападающего Артема Дзюбы.

    Заурбек Тедеев
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    Заурбек Тедеев

    «Дзюба выиграл всё, он работал в других условиях, спорил, реализовывался. Он другой. Как мы можем не детализировать подход к нему?

    Кто-то говорил о конфетно-букетном периоде с Дзюбой. Какой конфетно-букетный? Человек приехал в команду доказывать свою состоятельность. Моя цель — уважая его, направить его амбиции в нужное русло, не выпячивая свои амбиции. Он популярнее меня, он звезда, он добился всего сам. Я тренер команды, выведший её в РПЛ, но тренер, зависимый от игроков, я не могу ставить себя выше их», — цитирует Тедеева Sports.ru.

    Напомним, что Дзюба продлил контракт с «Акроном» еще на один сезон.

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