Тедеев: Дзюба популярнее меня, он звезда, добился всего сам

Главный тренер тольяттинскогооценил игру нападающего

«Дзюба выиграл всё, он работал в других условиях, спорил, реализовывался. Он другой. Как мы можем не детализировать подход к нему?

Кто-то говорил о конфетно-букетном периоде с Дзюбой. Какой конфетно-букетный? Человек приехал в команду доказывать свою состоятельность. Моя цель — уважая его, направить его амбиции в нужное русло, не выпячивая свои амбиции. Он популярнее меня, он звезда, он добился всего сам. Я тренер команды, выведший её в РПЛ, но тренер, зависимый от игроков, я не могу ставить себя выше их», — цитирует Тедеева Sports.ru.

Напомним, что Дзюба продлил контракт с «Акроном» еще на один сезон.