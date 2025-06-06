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    Тренер сборной Нигерии: Считаю, что мы справедливо сыграли вничью

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    Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль высказался о матче против России (1:1).

    Эрик Шелль
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    Эрик Шелль

    «Для нас это был очень хороший матч. У вас отличный стадион, прекрасные болельщики. И вообще вся атмосфера была очень доброжелательная. Россия — отличная команда, как я и говорил до матча, великолепные, техничные игроки. Они особенно хороши именно в прессинге.

    Считаю, что мы справедливо сыграли вничью, игра была точно непростой. Мы будем работать над прессингом, сейчас это главная вещь, над которой надо работать. Нужно научиться играть под прессингом. Сегодня во втором тайме мы несколько раз потеряли мяч, не справляясь с этим. У нас есть несколько недель, чтобы улучшить этот компонент», — цитирует Шелля «Матч ТВ».

    Сборная России пропустила 1-й гол с 2023-го года. К тому же, завершилась победная серия национальной команды, которая насчитывала 8 матчей подряд.

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