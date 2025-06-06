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    Гвардиола: Я не могу постоянно выигрывать Лигу чемпионов

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу сезона команды без титулов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я выиграл 12 национальных чемпионатов за 16 лет. Я бы сказал, это неплохо. Но вы не можете выигрывать всё время. Я не могу постоянно выигрывать Лигу чемпионов.

    Майкл Джордан, лучший спортсмен, которого я когда-либо видел в своей жизни, выиграл шесть чемпионств НБА за 15 лет. Тайгер Вудс, невероятный гольфист, Джек Никлаус, не знаю, сколько у него титулов. Но они проиграли больше турниров "Большого шлема", чем выиграли. Такое бывает», — приводит слова Гвардиолы издание Reuters.

    Напомним, что «Манчестер Сити» стал третьим по итогам сезона АПЛ.

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