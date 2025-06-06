Де ла Фуэнте прокомментировал выход сборной Испании в финал Лиги наций

Наставник сборной Испаниивысказался о победе над Францией (5:4) в полуфинале Лиги наций. Встреча состоялась 5 июня.

«Я очень рад. Надо признаться, мучение доставляет мне радость. Не понимаю спорт без элемента мучения. Когда встречаются две великие команды, как это было сегодня, естественно, что оба соперника выжимают максимум из моментов. Мы должны учиться в каждом матче и оценивать игру в позитивном ключе», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.

Календарь и таблица Лиги наций

В финале Лиги наций Испания 8 июня сыграет с Португалией. Встреча начнется в 21:45 мск.