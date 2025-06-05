Испания — Франция. Онлайн, прямая трансляция

До матча
Стартовые составы
Испания: Симон, Порро, Ле Норман, Хёйсен, Кукурелья, Субименди, Мерино, Педри, Ямаль, Н. Уильямс, Оярсабаль.
Франция: Меньян, Лангле, Конате, Калюлю, Т. Эрнандес, Коне, Рабьо, Дуэ, Олисе, Мбаппе, Дембеле.
Испания
Подопечные Луиса де ла Фуэнте в своей группе не испытали трудностей — действующие чемпионы Европы набрали 16 очков при 5 победах и 1 ничьей в матче против Сербии, разница мячей — 13 забитых при 4 пропущенных.
В четвертьфинале «ла фурия роха» играл против сборной Нидерландов. В обоих встречах были зафиксированы ничьи (2:2 в Роттердаме и 3:3 в Валенсии), в послематчевой серии пенальти испанцы оказались сильнее — 5:4.
Испания также становилась победителем Лиги наций в 2023-м году, обыграв в решающем матче хорватов по итогам серии пенальти.
Франция
Команда Дидье Дешама прошла групповой этап вровень с итальянской сборной — обе команды заработали по 13 очков при 4 победах, 1 ничье и 1 поражении. «Трехцветные» и «скуадра адзурра» обменялись гостевыми победами со счетом 3:1, но французы заняли первую строчку при лучшей разнице мячей — 12:6 у Франции против 13:8 у Италии.
В четвертьфинале «трехцветные» играл против сборной Хорватии. В Сплите и Париже команды обменялись обоюдными победами со счетом 2:0, а в послематчевой серии пенальти по итогам игры в столице Франции, двукратные чемпионы мира оказались сильнее — 5:4.
Франция становилась победителем Лиги наций в 2021-м году, обыграв в решающем матче испанцев со счетом 2:1.
Личные встречи
В последних десяти матчах между командами преимущество за испанцами — на их счету шесть побед. Французы побеждали в трех случаях, еще один матч завершился вничью.
Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.25.