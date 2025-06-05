Испания — Франция. Онлайн, прямая трансляция

Н'Голо Канте и Альваро Мората во время полуфинала Евро-2024

Испания и Франция сыграют между собой во втором полуфинальном поединке за право сыграть в финальном матче Лиги наций против Португалии. За ходом матча можете следить вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. Полуфинал Испания — Франция : Испания: Унай Симон, Робен Ле Норман, Марк Кукурелья, Педро Порро, Мартин Субименди, Фабиан Руис, Дин Хейзен, Педри, Ламин Ямаль, Альваро Мората, Нико Уильямс Франция: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Клеман Лангле, Ибраима Конате, Пьер Калюлю, Дезире Дуэ, Майкл Олисе, Усман Дембеле, Адриен Рабьо, Ману Коне, Килиан Мбаппе

До матча

Стартовые составы

Испания: Симон, Порро, Ле Норман, Хёйсен, Кукурелья, Субименди, Мерино, Педри, Ямаль, Н. Уильямс, Оярсабаль.

Франция: Меньян, Лангле, Конате, Калюлю, Т. Эрнандес, Коне, Рабьо, Дуэ, Олисе, Мбаппе, Дембеле.

Испания

Подопечные Луиса де ла Фуэнте в своей группе не испытали трудностей — действующие чемпионы Европы набрали 16 очков при 5 победах и 1 ничьей в матче против Сербии, разница мячей — 13 забитых при 4 пропущенных.

В четвертьфинале «ла фурия роха» играл против сборной Нидерландов. В обоих встречах были зафиксированы ничьи (2:2 в Роттердаме и 3:3 в Валенсии), в послематчевой серии пенальти испанцы оказались сильнее — 5:4.

Испания также становилась победителем Лиги наций в 2023-м году, обыграв в решающем матче хорватов по итогам серии пенальти.

Франция

Команда Дидье Дешама прошла групповой этап вровень с итальянской сборной — обе команды заработали по 13 очков при 4 победах, 1 ничье и 1 поражении. «Трехцветные» и «скуадра адзурра» обменялись гостевыми победами со счетом 3:1, но французы заняли первую строчку при лучшей разнице мячей — 12:6 у Франции против 13:8 у Италии.

В четвертьфинале «трехцветные» играл против сборной Хорватии. В Сплите и Париже команды обменялись обоюдными победами со счетом 2:0, а в послематчевой серии пенальти по итогам игры в столице Франции, двукратные чемпионы мира оказались сильнее — 5:4.

Франция становилась победителем Лиги наций в 2021-м году, обыграв в решающем матче испанцев со счетом 2:1.

Личные встречи

В последних десяти матчах между командами преимущество за испанцами — на их счету шесть побед. Французы побеждали в трех случаях, еще один матч завершился вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.25.