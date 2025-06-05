Испания — Франция: прогноз на Лигу наций по футболу, ставка на матч за 3.25

5 июня в полуфинале Лиги наций по футболу сыграют Испания и Франция. Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания — Франция, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Испания

Турнирное положение: испанская национальная команда уже успела пройти Нидерланды в плей-офф Лиги наций.

На групповом этапе испанцы смогли набрать 16 очков и финишировали на первой строчке в своей группе.

«Фурия Роха» смогла 13 раз поразить ворота соперников и 4 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в четвертьфинале Лиги наций с Нидерландами главная команда Испании выиграла только по пенальти (2:2, 3:3).

До этого же Испания смогла победить Швейцарию (3:2, 4:1), Данию (2:1, 1:0) и Сербию (3:0).

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Перед этим же испанская «националка» сыграла вничью с Сербией (0:0).

Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты в строю.

Состояние команды: подопечные Луиса де ла Фуэнте находятся в отличной форме. Сборная Испании сметает всех на своем пути еще с Евро-2024, в котором одержала победу.

Сборная Испании точно является одним из фаворитов Лиги наций, однако выиграть будет крайне непросто, ведь соперники тоже сильны.

Франция

Турнирное положение: французы в четвертьфинале Лиги наций тоже в серии пенальти оказались сильнее Хорватии.

На групповой стадии французская национальная команда набрала 13 очков и финишировала первой в турнирной таблице.

«Трехцветные» за шесть матчей смогли забить 12 мячей, а пропустили всего 6.

Последние матчи: в матчах с хорватами главная команда Франции как проиграла, так и победила (0:2, 2:0).

До этого же Франция одолела Италию (3:1) и сыграла вничью с Израилем (0:0).

Перед этим французская «националка» смогла выиграть у Бельгии (2:1, 2:0) и Израиля (4:1).

Не сыграют: все готовы выйти на поле.

Состояние команды: подопечные Дидье Дешама проиграли Испании в полуфинале Евро-2024 и теперь захотят взять реванш. Сборная Франции всегда была, есть и будет грозной команда, а после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов многие футболисты будут на кураже.

Сборная Франции точно не является аутсайдером этого матча и будет делать все, чтобы зацепиться за очередной трофей.

Статистика для ставок

Испания не проигрывает на протяжении 18 матчей

Франция проиграла только 1 из последних 7 матчей

В последней очной игре Испания победила Францию со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.25, а победа Франции — в 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.68.

Прогноз: команды являются примерно равными, а игра обещает быть упорной, поэтому все может закончиться вничью в основное время.

Ставка: ничья за 3.25.

Прогноз: команды могут подарить зрелищный футбол и забить много.

Ставка: тотал больше 3 за 3.45.