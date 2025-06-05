Испания — Франция: прогноз на Лигу наций по футболу, ставка на матч за 3.25

Испания
Франция
Испания
Турнирное положение: испанская национальная команда уже успела пройти Нидерланды в плей-офф Лиги наций.
На групповом этапе испанцы смогли набрать 16 очков и финишировали на первой строчке в своей группе.
Испания — Франция: коэффициенты букмекеров
«Фурия Роха» смогла 13 раз поразить ворота соперников и 4 раза пропустили в свои.
Последние матчи: в четвертьфинале Лиги наций с Нидерландами главная команда Испании выиграла только по пенальти (2:2, 3:3).
До этого же Испания смогла победить Швейцарию (3:2, 4:1), Данию (2:1, 1:0) и Сербию (3:0).
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Перед этим же испанская «националка» сыграла вничью с Сербией (0:0).
Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты в строю.
Состояние команды: подопечные Луиса де ла Фуэнте находятся в отличной форме. Сборная Испании сметает всех на своем пути еще с Евро-2024, в котором одержала победу.
Сборная Испании точно является одним из фаворитов Лиги наций, однако выиграть будет крайне непросто, ведь соперники тоже сильны.
Франция
Турнирное положение: французы в четвертьфинале Лиги наций тоже в серии пенальти оказались сильнее Хорватии.
На групповой стадии французская национальная команда набрала 13 очков и финишировала первой в турнирной таблице.
«Трехцветные» за шесть матчей смогли забить 12 мячей, а пропустили всего 6.
Последние матчи: в матчах с хорватами главная команда Франции как проиграла, так и победила (0:2, 2:0).
До этого же Франция одолела Италию (3:1) и сыграла вничью с Израилем (0:0).
Перед этим французская «националка» смогла выиграть у Бельгии (2:1, 2:0) и Израиля (4:1).
Не сыграют: все готовы выйти на поле.
Состояние команды: подопечные Дидье Дешама проиграли Испании в полуфинале Евро-2024 и теперь захотят взять реванш. Сборная Франции всегда была, есть и будет грозной команда, а после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов многие футболисты будут на кураже.
Сборная Франции точно не является аутсайдером этого матча и будет делать все, чтобы зацепиться за очередной трофей.
Статистика для ставок
- Испания не проигрывает на протяжении 18 матчей
- Франция проиграла только 1 из последних 7 матчей
- В последней очной игре Испания победила Францию со счетом 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.25, а победа Франции — в 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.68.
- 3.80Германия — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.97ОАЭ — Узбекистан: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 1.85КНДР — Кыргызстан: прогноз и ставкаЗавтра в 21:15
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Прогноз: команды являются примерно равными, а игра обещает быть упорной, поэтому все может закончиться вничью в основное время.
Ставка: ничья за 3.25.
Прогноз: команды могут подарить зрелищный футбол и забить много.
Ставка: тотал больше 3 за 3.45.