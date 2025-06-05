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    Смогут ли Испания и Франция определить победителя за 90 минут?

    Испания — Франция: прогноз на Лигу наций по футболу, ставка на матч за 3.25

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    Прогноз и ставки на Испания — Франция
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    Ламин Ямаль (сборная Испании)
    5 июня в полуфинале Лиги наций по футболу сыграют Испания и Франция. Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания — Франция, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. Полуфинал 05 Июня 2025 года

    Испания

  • Мадрид
    •  Испания 22:00 Франция

    Франция

  • Париж
    •

    Испания

    Турнирное положение: испанская национальная команда уже успела пройти Нидерланды в плей-офф Лиги наций.

    На групповом этапе испанцы смогли набрать 16 очков и финишировали на первой строчке в своей группе.

    Испания — Франция: коэффициенты букмекеров

    «Фурия Роха» смогла 13 раз поразить ворота соперников и 4 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в четвертьфинале Лиги наций с Нидерландами главная команда Испании выиграла только по пенальти (2:2, 3:3).

    До этого же Испания смогла победить Швейцарию (3:2, 4:1), Данию (2:1, 1:0) и Сербию (3:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Перед этим же испанская «националка» сыграла вничью с Сербией (0:0).

    Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты в строю.

    Состояние команды: подопечные Луиса де ла Фуэнте находятся в отличной форме. Сборная Испании сметает всех на своем пути еще с Евро-2024, в котором одержала победу.

    Сборная Испании точно является одним из фаворитов Лиги наций, однако выиграть будет крайне непросто, ведь соперники тоже сильны.

    Франция

    Турнирное положение: французы в четвертьфинале Лиги наций тоже в серии пенальти оказались сильнее Хорватии.

    На групповой стадии французская национальная команда набрала 13 очков и финишировала первой в турнирной таблице.

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    • «Трехцветные» за шесть матчей смогли забить 12 мячей, а пропустили всего 6.

    Последние матчи: в матчах с хорватами главная команда Франции как проиграла, так и победила (0:2, 2:0).

    До этого же Франция одолела Италию (3:1) и сыграла вничью с Израилем (0:0).

    Перед этим французская «националка» смогла выиграть у Бельгии (2:1, 2:0) и Израиля (4:1).

    Не сыграют: все готовы выйти на поле.

    Состояние команды: подопечные Дидье Дешама проиграли Испании в полуфинале Евро-2024 и теперь захотят взять реванш. Сборная Франции всегда была, есть и будет грозной команда, а после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов многие футболисты будут на кураже.

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    Сборная Франции точно не является аутсайдером этого матча и будет делать все, чтобы зацепиться за очередной трофей.

    Статистика для ставок

    • Испания не проигрывает на протяжении 18 матчей

    • Франция проиграла только 1 из последних 7 матчей

    • В последней очной игре Испания победила Францию со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.25, а победа Франции — в 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.68.

    Прогноз: команды являются примерно равными, а игра обещает быть упорной, поэтому все может закончиться вничью в основное время.

    Ставка: ничья за 3.25.

    Прогноз: команды могут подарить зрелищный футбол и забить много.

    Ставка: тотал больше 3 за 3.45.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Испания — Франция?

    Матч Испания — Франция состоится 05 июня 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига наций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Испания — Франция?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Испания — Франция?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания — Франция?

    Смотреть матч турнира Лига наций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Испания — Франция?

    Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.25, а победа Франции — в 3.00.

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    Испания — Франция: прогноз и ставка за 3.25, статистика, коэффициенты матча 05.06.202522:00. Смогут ли Испания и Франция определить победителя за 90 минут?
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