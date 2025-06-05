Федорищев прокомментировал назначение Адиева в «Крылья Советов»

Глава Самарской областирассказал, чего он ждет от нового главного тренера «Крыльев Советов»

«Поприветствовал наставника на самарской земле, пожелал успехов. У "Крыльев" будет непростой сезон. Преданные болельщики ждут от команды яркой игры, которая бы приносила достойный результат и зажигала ребят, мальчишек и девчонок заниматься спортом.

Обратил внимание Магомеда Адиева на то, что необходимо уделять внимание молодым самарским игрокам, давать им шанс проявить себя. "Крылья" выстраивают вертикаль подготовки игроков и надо давать юным талантам проявить себя», — написал Федорищев в в соцсети.

Сегодня, 5 июня, стало известно о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера самарского клуба. Прежний наставник Виталий Осинькин покинул клуб после окончания сезона.