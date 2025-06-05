1-й таймОАЭ — УзбекистанОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аббосбек Файзуллаев (сборная Узбекистана)ОАЭ — Узбекистан. Онлайн, прямая трансляция
  • 18:47
    • «Краснодар» объявил об уходе Кайо
    Все новости спорта

    «Кристал Пэлас» продлил контракты с двумя футболистами

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Кристал Пэлас
    Защитник Натаниэль Клайн и вратарь Реми Мэттьюз подписали новые контракты с английским клубом «Кристал Пэлас», сообщает официальный сайт команды.

    Натаниэль Клайн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Натаниэль Клайн

    Договор Натаниэля Клайна теперь действует до лета 2026 года. Защитник выступает за «орлов» с 2020 года. В сезоне-2024/2025 он провёл 19 матчей и отдал одну результативную передачу.

    Новый контракт Реми Мэттьюза рассчитан до лета 2027 года. Голкипер находится в клубе с 2021 года, с перерывом на аренду в шотландский «Сент-Джонстон».

    По итогам сезона 2024/2025 «Кристал Пэлас» занял 12-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги и стал обладателем Кубка Англии.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли Испания и Франция определить победителя за 90 минут?
  • Испания — Франция. Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Завоюет ли Узбекистан путёвку на ЧМ-2026?
  • ОАЭ — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Смогут ли Парагвай и Уругвай определить сильнейшего?
  • Парагвай — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.80
  • Экспресс дня 5 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч ОАЭ — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Парагвай — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Россия — Нигерия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Норвегия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Чили — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Антигуа и Барбуда — Куба
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Северная Македония — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры