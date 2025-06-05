«Кристал Пэлас» продлил контракты с двумя футболистами

Натаниэль Клайн Фото: globallookpress.com
Договор Натаниэля Клайна теперь действует до лета 2026 года. Защитник выступает за «орлов» с 2020 года. В сезоне-2024/2025 он провёл 19 матчей и отдал одну результативную передачу.
Новый контракт Реми Мэттьюза рассчитан до лета 2027 года. Голкипер находится в клубе с 2021 года, с перерывом на аренду в шотландский «Сент-Джонстон».
По итогам сезона 2024/2025 «Кристал Пэлас» занял 12-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги и стал обладателем Кубка Англии.