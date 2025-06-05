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    Булыкин: Россия разгромит Нигерию

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Нигерии
    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что в предстоящей товарищеской игре сборной Нигерии будет трудно выстоять против команды Валерия Карпина.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Что ждете от сборной России? Хорошей игры, голов и победы. Что касается Нигерии, думаю, будет очередной разгром, потому что пока соперник не того уровня, которого хотелось бы. Но даже в такой ситуации мы должны выжимать максимум, показывать хорошую игру, забивать мячи и радовать болельщиков в отсутствие международных турниров.

    Почему разгром, ведь Нигерия неплохая команда? Если были бы официальные матчи с сильнейшими составами, было бы неплохо посмотреть, но здесь в товарищеском матче все будут не на сто процентов выкладываться. Наши перед своими болельщиками будут более мотивированы, но Нигерия приедет просто сыграть товарищеский матч.

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    • Африканские сборные всегда отличаются атлетизмом и своими бойцовскими качествами. С европейскими сборными Нигерию тяжело сравнивать. А так эти команды играют в атлетичный футбол и могут доставить нам неприятности. Но я уверен, что наши ребята справятся и победят.

    Ждете Сафонова в воротах? Конечно. Это самое большое достижение, которое может быть. Этот кубок сложно выиграть. Конечно, Матвей — одна из центральных фигур в нашем футболе и основной голкипер сборной России» — сказал Булыкин сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

    Матч против Нигерии состоится 6 июня в 20:00 по московскому времени на стадионе «Лужники».

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