Булыкин: Россия разгромит Нигерию

Бывший нападающий сборной Россиисчитает, что в предстоящей товарищеской игре сборной Нигерии будет трудно выстоять против команды Валерия Карпина.

«Что ждете от сборной России? Хорошей игры, голов и победы. Что касается Нигерии, думаю, будет очередной разгром, потому что пока соперник не того уровня, которого хотелось бы. Но даже в такой ситуации мы должны выжимать максимум, показывать хорошую игру, забивать мячи и радовать болельщиков в отсутствие международных турниров.

Почему разгром, ведь Нигерия неплохая команда? Если были бы официальные матчи с сильнейшими составами, было бы неплохо посмотреть, но здесь в товарищеском матче все будут не на сто процентов выкладываться. Наши перед своими болельщиками будут более мотивированы, но Нигерия приедет просто сыграть товарищеский матч.

Африканские сборные всегда отличаются атлетизмом и своими бойцовскими качествами. С европейскими сборными Нигерию тяжело сравнивать. А так эти команды играют в атлетичный футбол и могут доставить нам неприятности. Но я уверен, что наши ребята справятся и победят.

Ждете Сафонова в воротах? Конечно. Это самое большое достижение, которое может быть. Этот кубок сложно выиграть. Конечно, Матвей — одна из центральных фигур в нашем футболе и основной голкипер сборной России» — сказал Булыкин сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Матч против Нигерии состоится 6 июня в 20:00 по московскому времени на стадионе «Лужники».