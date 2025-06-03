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    Гвардиола: Сезон был сложным, тяжелый год

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об итогах сезона. По словам специалиста, это был тяжелый год для команды.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Сезон был сложным, тяжелый год. У нас было много проблем в Лиге чемпионов, мы не были стабильны. Мы выиграли важный титул — попали в Лигу чемпионов. В Англии это поважнее, чем некоторые трофеи. Эта задача все время усложняется, на квалификацию сейчас претендуют от 7 до 9 команд.

    Мы закончили сезон на высокой ноте, теперь пришло время для клубного чемпионата мира. Подходим к нему в хорошей форме и с настроем пройти далеко», — приводит слова Гвардиолы Sport.es.

    Календарь и таблица АПЛ

    В АПЛ «Манчестер Сити» занял третье место. Клуб за сезон-2024/25 не выиграл ни одного трофея.

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