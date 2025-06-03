Гвардиола: Сезон был сложным, тяжелый год

Наставник «Манчестер Сити»высказался об итогах сезона. По словам специалиста, это был тяжелый год для команды.

«Сезон был сложным, тяжелый год. У нас было много проблем в Лиге чемпионов, мы не были стабильны. Мы выиграли важный титул — попали в Лигу чемпионов. В Англии это поважнее, чем некоторые трофеи. Эта задача все время усложняется, на квалификацию сейчас претендуют от 7 до 9 команд.

Мы закончили сезон на высокой ноте, теперь пришло время для клубного чемпионата мира. Подходим к нему в хорошей форме и с настроем пройти далеко», — приводит слова Гвардиолы Sport.es.

Календарь и таблица АПЛ

В АПЛ «Манчестер Сити» занял третье место. Клуб за сезон-2024/25 не выиграл ни одного трофея.