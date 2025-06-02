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    Кьеллини занял руководящую должность в «Ювентусе»

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    Знаменитый защитник Джорджо Кьеллини занял пост директора по футбольной стратегии туринского «Ювентуса».

    Джорджо Кьеллини
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    Джорджо Кьеллини

    Ранее он курировал связи с футбольными организациями. На новой должности 40-летний Кьеллини будет подчиняться только Дамьену Комолли, который официально станет генеральным менеджером «Юве» 4 июня 2025 года.

    Этот француз известен по успешной работе в «Арсенале», «Тоттенхэме», «Ливерпуле» и «Фенербахче». Последним клубом Комолли была «Тулуза», с которой он выиграл Кубок Франции.

    Календарь и таблица Серии А

    Кьеллини — один из сильнейших защитников мира ХХI века. За «Ювентус» играл с 2005 по 2022 год. В составе сборной Италии выиграл Евро-2020.

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